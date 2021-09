Sandy fala sobre casamento e diz que não é fácil

Sandy participou de uma entrevista no canal do YouTube "Seja Seu", lançado nesta quarta-feira (8), idealizado pelo casal Brunno Rangel, fotógrafo, e Marcelo Feitosa, diretor criativo. A cantora contou um pouco do seu processo de desenvolvimento pessoal e sobre o casamento.

"A gente tem personalidades bem diferentes e a gente se ajeita dentro dessas diferenças. Eu falo que somos dois bicudos que se beijam. A gente faz esse encaixe acontecer. Eu e Lucas somos aquário e libra, não é fácil, mas dá. A gente é obrigado a aprender todos os dias, senão não encaixa, a gente não se ajeita. A gente já colocou isso em música porquê dá vontade de falar disso. Artista precisa se expressar, até pra fazer esse exercício, que nem terapia mesmo. Música é um processo terapeutico muito importante, principalmente quem compõe", diz.

A cantora confessou ainda que está aprendendo a lidar com seus defeitos, como o fato de ser muito controladora e prática. "Porque senão a gente fica colocando a culpa no mundo e se acha vítima", afirmou.