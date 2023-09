Sandy e Lucas Lima viajaram para Europa com o filho antes do término do casamento

Sandy e Lucas Lima fizeram uma viagem pela Europa alguns dias antes de anunciarem o fim do casamento. O casal viajou com o filho para a Disney Paris. Nesta segunda-feira (25), por meio de um post compartilhado no Instagram, eles divulgaram oficialmente a separação. Os dois estavam juntos há 24 anos, e tinham 15 de casados.

No último dia 17, o músico compartilhou o vídeo de um passeio junto com o filho Theo, de 9 anos, que mostra a família se divertindo no parque da Disney em Paris. Durante a viagem, Lucas também compartilhou vídeos na Torre Eiffel e no Museu do Louvre, porém em ambos ele aparecia sozinho.

No anúncio da separação, Sandy e Lucas garantem que seguem com um bom relacionamento. “A família que a gente construiu é para sempre. E o nosso amor também”, diz um trecho da mensagem.