Tite no Flamengo: salário, contratações e projeto de staff mais caro do Brasil

Após o "sim" de Tite para o Flamengo, o técnico deve entrar em cena ainda neste mês de outubro, após a demissão de Pedro Sampaoli depois da derrota para o São Paulo na final da Copa do Brasil.

O anúncio oficial do novo treinador deve ocorrer assim que as partes acertarem definitivamente as minuciosidades do contrato, que tende a ser alinhado na Data Fifa, que começa no dia 09 de outubro. Porém, segundo informação apurada pelo portal Terra, uma das negociações já está acertada: o salário de Tite, que será um dos maiores da histórias do clube.

Maior salário da história do Flamengo

Tite deve chegar ao Flamengo já com uma grande remuneração. Segundo o Terra, o salário do ex-técnico da Seleção Brasileira será de R$ 2,6 milhões por mês, incluindo bonificações por metas, sendo o maior da história do clube carioca. Entra no pagamento milionário também a possível conquista de Campeonato Brasileiro, que tem um prêmio estimado em R$ 50 milhões para o time vencedor.

O novo salário de Tite é R$ 1 milhão a mais do que seu antigo na Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A diferença se dá na quantidades de treinos feitos por um treinador de clube, que tem que preparar o time para vários jogos, e um treinador de seleção, que treina a equipe eventualmente.

Quanto o Tite receberá até o fim do contrato?

Considerando que Tite ficará no Flamengo até dezembro de 2024, ele receberá 15 meses de salário, totalizando a quantia de R$ 39 milhões a ser recebidos pelo treinador.

Renovações de contratos dos jogadores

Tite chegará ao Flamengo com total liberdade para reorganizar a escalação de jogadores, visando a temporada de 2024. A avaliação do treinador terá papel fundamental na decisão de quem continuará e quem deixará o Rubro-Negro no final de 2023. Nos casos de Bruno Henrique e Everton Ribeiro, especificamente, outros times já mostraram interesses de contratação.

Um dos clubes que querem Bruno Henrique é o Palmeiras, que mira a chegada do jogador para suprir a ausência de Dudu, que sofreu sofreu uma ruptura total no ligamento cruzado anterior do joelho direito e uma lesão no menisco e terá que ficar distante dos campos. O São Paulo também observa o atacante e o meio-campista do Flamengo. O Fluminense foi outro outro que sondou a situação por Everton Ribeiro.

Além dos citados, o Flamengo tem outros jogadores na reta final de contrato, como o zagueiro Rodrigo Caio e o lateral-esquerdo Filipe Luís. Até a chegada de Tite, o martelo já estava batido sobre a saída de Rodrigo do clube. Já o lateral, a definição sobre a continuidade da carreira no futebol dependerá da do Flamengo. Se o Rubro-Negro não quiser renovar com o camisa 16, ele irá se aposentar.

(Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)