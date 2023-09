Flamengo demite técnico Jorge Sampaoli; Tite é o favorito ao cargo

Jorge Sampaoli foi demitido pelo Flamengo. Após uma reunião de curta duração em um hotel na Barra da Tijuca, na noite desta quinta-feira (28), a diretoria do clube tomou a decisão devido aos maus resultados na temporada e à perda do título da Copa do Brasil para o São Paulo, com um empate por 1 a 1 no Morumbi.

O treinador argentino, que tinha um contrato válido até o final de 2024, agora exigirá do clube o pagamento de uma multa rescisória de € 1,8 milhões (cerca de R$ 9,5 milhões na cotação atual).

VEJA MAIS

Sampaoli assumiu o comando do Flamengo em 17 de abril e esteve à frente da equipe em 39 partidas, utilizando 39 escalações distintas, com um registro de 20 vitórias, 11 empates e oito derrotas.

A multa para a rescisão do contrato de Sampaoli, que inicialmente era de 2,5 milhões de euros (R$ 13,3 milhões), foi reduzida com base no tempo de serviço, chegando ao montante atual.

Em seu curto período de pouco mais de cinco meses no cargo, Sampaoli viu o Flamengo perder a final da Copa do Brasil, ser eliminado nas oitavas de final da Libertadores e se distanciar consideravelmente da briga pelo título do campeonato brasileiro, ocupando a sétima posição, 11 pontos atrás do líder Botafogo. A equipe terá um confronto com o Bahia no Maracanã no próximo sábado.