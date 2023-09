Flamengo quer acelerar mudança de treinador após chegada de Tite ao Rio de Janeiro

O técnico Tite desembarcou no Rio de Janeiro na noite da última terça-feira (26), e não falou nada sobre sua possível ida para o Flamengo. Mesmo com Sampaoli ainda no comando do clube, as negociações do ex-comandante da Seleção Brasileira avançam com a diretoria rubro-negra.

O salário é um dos pontos discutidos, e são bem superiores aos que Tite e sua comissão recebem. O contrato também seria mais longo, indo até o fim de 2024. As circunstâncias teriam animado Tite a voltar ao trabalho ainda em 2023, antes o técnico estava decidido a iniciar novos ciclos profissionais apenas no ano que vem.

Aos 62 anos, o gaúcho é o nome do momento na equipe carioca. Antes, o presidente Rodolfo Landim e o vice Rodrigo Abranches, tinham receio quanto às características de Tite por montar equipes muito defensivas. No entanto, Landim foi convencido que Tite era o ideal para substituir Sampaoli, pela competência de montar e gerir equipes, e Dunshee chegou a apagar críticas que fez ao técnico em redes sociais durante a última Copa do Mundo.

Saída iminente de Sampaoli

O atual técnico do Flamengo, Jorge Sampaoli, já não tem dúvidas que deve deixar o cargo nos próximos dias. A equipe imaginava que a demissão do argentino seria na última terça-feira (26), o que não aconteceu.

O treino da última terça chegou a ser atípico. Sampaoli costuma gritar bastante durante a atividade, no entanto, ficou boa parte do tempo em silêncio.

A multa para a demissão do argentino está avaliada em 1,8 milhão de euros (cerca de R$ 9,5 milhões), e diminui a cada dia trabalhado pelo argentino. O presidente Rodolfo Landim, junto com os dirigentes Marcos Braz, Bruno Spindel e Diogo Lemos, tomaram conhecimento dos valores da multa e iniciaram a movimentação para a troca do técnico.