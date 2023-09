Vice na Copa do Brasil, Sampaoli não cogita pedir demissão do Flamengo e mira seguir contrato

Neste domingo no Morumbi, o Flamengo perdeu a decisão da Copa do Brasil para o São Paulo. Após o empate em 1 a 1 no tempo regulamentar, o Tricolor levou a melhor no agregado, já que havia vencido a ida, no Maracanã, por 1 a 0. Apesar do clima ruim nos bastidores e da instabilidade de resultados, Jorge Sampaoli, técnico do Flamengo, não pretende deixar o cargo antes do término do contrato.

VEJA MAIS

Ao ser questionado sobre a pressão que vem sofrendo no cargo e se pensa em pedir demissão, Sampaoli respondeu que não e deixou sua permanência no clube nas mãos do presidente Rodolfo Landim. O técnico tem vínculo com a Gávea até o fim de 2024.

"Não penso nisso (pedir demissão). Essa avaliação tem que ser do presidente do clube. Sei que cheguei em um clube em crise, que tinha perdido quatro finais. Complicado na Copa do Brasil porque havia perdido contra o Maringá e também contra o Aucas na Libertadores. Tentamos nesses cinco meses para trocar essa realidade. Sem dúvida não aconteceu o que queria, mas, nesses cinco meses, dediquei 24 horas por dia para mudar essa realidade. Mas diferencio muito Libertadores e Brasileiro desta Copa do Brasil. Para mim, Flamengo perdeu a Copa do Brasil injustamente", avaliou.

Sampaoli deixou o campo sem participar da cerimônia de entrega das medalhas e expressou sua lamentação pela perda do título na entrevista coletiva pós-jogo. O argentino analisou o desempenho da partida, argumentando que o Flamengo teve vantagem em três dos quatro tempos jogados.

"Eu acho que o jogo foi favorável ao Flamengo. Nos quatro tempos, três foram para Flamengo. Nesta Copa, Flamengo foi melhor que todos os rivais. Mas isso é futebol. O São Paulo fez um gol no final do primeiro tempo, onde não havia tentado nada. No segundo tempo o time foi buscar, um jogo muito picotado pelo árbitro, muito picotado. Para mim, o time foi melhor que o São Paulo e não pôde ganhar", declarou o treinador argentino.

Agora, o Flamengo tem pela frente apenas o Campeonato Brasileiro para disputar. O rubro-negro é o 7º colocado, fora da zona de classificação para a Libertadores. No entanto, a distância para o Bragantino-SP, que abre o G4, é de apenas dois pontos. O próximo compromisso do Mengão é contra o Bahia, sábado, às 16h, no Maracanã, pela 25ª rodada da Série A.