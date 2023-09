São Paulo é campeão da Copa do Brasil 2023, com título inédito contra o Flamengo

O São Paulo Futebol Clube fez história neste domingo (24), ao conquistar pela primeira vez o título da Copa do Brasil 2023. A jornada rumo ao troféu culminou em um empate em 1 a 1 contra o Flamengo no segundo jogo da final, em casa, no Estádio do Morumbi. Após vencer o primeiro jogo, o placar agregado de 2 a 1 favoreceu o time paulistano.

VEJA MAIS

O empate no segundo jogo da final, diante de uma plateia fervorosa, selou o destino da equipe tricolor como campeã. Bruno Henrique marcou para o time carioca, aos 44 minutos do primeiro tempo, e Rodrigo Nestor converteu para o tricolor paulista com 50 minutos da etapa inicial. Os torcedores são-paulinos celebraram a vitória inédita com uma mistura de alegria e orgulho, tornando este um momento memorável na história do clube.

A campanha vitoriosa começou com uma importante vitória no primeiro jogo da final, no Maracanã, no Rio de Janeiro, onde o Tricolor superou o Rubro-Negro por 1 a 0, com gol de Calleri. A equipe demonstrou habilidade, garra e determinação ao longo de toda a competição, culminando com a consagração diante de sua torcida.

Torcida tricolor comemorou o título inédito (Rubens Chiri e Felipe Iruatã / X @saopaulofc)