Com vantagem tricolor, São Paulo e Flamengo decidem título da Copa do Brasil; veja

Chegou o dia! São Paulo e Flamengo se enfrentarão no jogo de volta da final da Copa do Brasil 2023 neste domingo (17), às 16h, no Morumbi, ambos enfrentando pressões semelhantes. Desde o retorno da Data Fifa, as duas equipes têm tido resultados irregulares no Campeonato Brasileiro e buscam conquistar o título como uma tentativa de redimir uma temporada até agora abaixo das expectativas. O São Paulo possui a vantagem do empate, tendo vencido o primeiro duelo por 1 a 0.

No que diz respeito ao desempenho recente, ambas as equipes têm enfrentado desafios em 2023. Nos últimos 10 jogos, o São Paulo conquistou quatro vitórias, sofreu quatro derrotas e empatou duas vezes. Os números do Flamengo são ainda menos favoráveis, com três vitórias, quatro derrotas e três empates. Além disso, o Flamengo lida com a pressão da torcida sobre o técnico Jorge Sampaoli, os jogadores e a diretoria, incluindo incidentes recentes como uma briga envolvendo o vice-presidente Marcos Braz e um torcedor.

VEJA MAIS

O desempenho em campo também deixa a desejar, com ambas as equipes fazendo campanhas irregulares e longe de apresentar um futebol empolgante. No jogo de ida da final, o São Paulo conseguiu uma vitória rara fora de casa, mas posteriormente perdeu para o Fortaleza por 2 a 1 no Morumbi. O Flamengo, por sua vez, teve um desempenho fraco e empatou em 0 a 0 com o Goiás.

Além dos desafios em campo, as questões físicas também são motivo de preocupação. O São Paulo enfrentou problemas de cansaço em alguns de seus jogadores no primeiro jogo da final, e o colombiano James Rodríguez, uma das principais contratações da equipe, ainda não alcançou o desempenho esperado e enfrenta dificuldades físicas.

No Flamengo, jogadores como Arrascaeta e Luiz Araújo estão lidando com lesões na coxa esquerda e não atuam desde agosto. Além disso, Léo Pereira e Pulgar não foram relacionados para uma partida devido a dores musculares, enquanto Jorge Sampaoli enfrenta desafios para definir a escalação.

Tanto o São Paulo quanto o Flamengo têm torcidas apreensivas, embora por motivos diferentes. Enquanto o São Paulo busca um título inédito na competição, os flamenguistas enfrentam incertezas devido à falta de entrosamento do treinador Jorge Sampaoli com o elenco e às frequentes mudanças na escalação ao longo da temporada.

Por fim, os camisas 10 das equipes, Luciano e Gabigol, têm tido desempenhos abaixo das expectativas, apesar de suas habilidades e históricos de gols. Luciano perdeu a titularidade para Lucas no São Paulo, enquanto Gabigol, apesar de ter números sólidos, lida com pressões e protestos da torcida. Resta saber se esses jogadores conseguirão se destacar no Morumbi durante a final da Copa do Brasil.

Ficha técnica

São Paulo x Flamengo

Final da Copa do Brasil

Jogo de volta

Data: 24/09/2023 (domingo)

Horário: 16h

Local: Estádio Morumbi

Árbitro: Braulio da Silva Machado (FIFA/SC)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (FIFA/GO) e Bruno Boschilia (FIFA/PR)

Quarto árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (FIFA/MG)

VAR: Wagner Reway (VAR-FIFA/PB)

São Paulo: Rafael; Rafinha, Arboleda, Lucas Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson, Rodrigo Nestor, Wellington Rato e Lucas Moura; Calleri.

Técnico: Dorival Júnior.

Flamengo: Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Victor Hugo e Gerson; Gabriel, Pedro e Bruno Henrique.

Técnico: Jorge Sampaolli.