São Paulo x Flamengo: final da Copa do Brasil mexe com a emoção de torcedores paraenses

A final da Copa do Brasil 2023 promete ser uma grande disputa entre São Paulo e Flamengo. Enquanto o tricolor paulista busca o primeiro título da história na competição, o rubro-negro quer a vitória para tentar uma “virada de chave” no mau momento em que vive. Na expectativa, os torcedores paraenses dos dois clubes estão com as emoções à flor da pele para o jogo.

As duas equipes já tem histórico de disputas de finais, em cinco decisões, em diferentes campeonatos, o Flamengo venceu três vezes e o São Paulo duas. Agora, de volta à final do mata-mata nacional, depois de 23 anos, o tricolor paulista tenta seu primeiro título da Copa do Brasil, com uma vantagem, precisando apenas de um empate para conquistar. Enquanto o rubro-negro carioca busca o quinto campeonato, precisando de mais de um gol de diferença.

Na última rodada, Flamengo perdeu para Athletico-PR por 3 a 0 (X/ @Flamengo)

Para os vizinhos André Marques e Alex Chaves, o jogo tem emoção e expectativa duplicada. Ambos torcem tanto para o Flamengo, quanto para o São Paulo, mas já têm uma aposta para quem leva o título: o tricolor paulista.

“Acho que o São Paulo vai ganhar, estou confiante nisso, eles tem uma vantagem do jogo ser em casa, além da vantagem que já garantiram na ida”, opinou André.

Lucas Moura voltou ao São Paulo e rápido se estabeleceu como principal atleta do Tricolor (Wagner Carmo / Vipcomm / Arquivo)

“Estou torcendo para o São Paulo, é o único título que falta na sala de troféus. Vai ser um jogão, os dois times tem um ótimo ataque, vai ser truncado, tenso, e espero que faça valer o espetáculo por estarem na final de um título cobiçado por todos os times”, concordou Alex.

No entanto, ambos os times precisam do troféu. A temporada de 2023, para as duas equipes, têm deixado a desejar, e na última semana, os resultados não têm sido os melhores. Nos últimos 10 jogos, o tricolor venceu quatro, perdeu outros quatro e empatou dois. Para o Flamengo, os números são ainda piores: três vitórias, quatro derrotas e três empates.

Ainda assim, Alex confia nas vantagens do São Paulo para a conquista do primeiro título. “O São Paulo não chega a uma final da Copa do Brasil há anos, e agora depois de chegar ganhando o primeiro jogo no campo do adversário, não dá para perder no Morumbi com 70 mil pessoas, seria decepcionante. Porém confio no tricolor”, disse.

E os maus momentos do time rubro-negro tem sido tanto em campo, quanto nos bastidores. Nos últimos meses houveram três episódios de violência envolvendo jogadores, torcida e dirigentes do clube. Em caso de derrota, os cariocas terão mais um motivo para lamentar. Para André, mesmo vencendo, nada mudaria na equipe.

“Acho que para ter uma virada de chave tem que trocar muita coisa no Flamengo. Tem muita coisa para ser mudada, pra que o clube consiga viver outro momento. Acho que a vitória não vai fazer o time melhorar, já tá o mesmo time desde que o [Jorge] Jesus saiu, e o Flamengo não conquistou mais nenhum título assim importantíssimo”, explicou.

De qualquer forma, tanto Alex quanto André afirmaram: ficarão felizes independente do resultado. “Estou torcendo para o São Paulo, mas, se o Flamengo ganhar vou ficar feliz porque é meu time do coração”, finalizou André.

Torcedor rubro-negro mantém confiança

E quem torce apenas para o Flamengo, mantém a confiança mesmo com a desvantagem do rubro-negro em campo, fora de casa. Para Luan Silva, torcedor do Flamengo, o retorno do meia Arrascaeta pode ajudar o time carioca.

“Nada é impossível, a vantagem é pequena. E não tínhamos o Arrascaeta no primeiro jogo, um jogador espetacular que faz toda diferença. Estou com ansiedade a mil, porque apesar da situação em que o time se encontra a gente nunca deixa de acreditar”, declarou.

Luan acredita ainda que a vitória pode ajudar o rubro-negro a conseguir um momento de renovação. “Acho que vai ajudar para seguir no Campeonato Brasileiro. Pode sim, ser um gás para ajudar na disputa. Espero que estejam todos concentrados e com muito foco pra conquistar o pentacampeonato”, completou.

A decisão entre Flamengo e São Paulo será neste domingo (24), às 16h, no Estádio Morumbi, em São Paulo. Além do troféu da Copa do Brasil 2023, o vencedor da competição fatura ainda a premiação de R$70 milhões, apenas pelo título, enquanto o vice embolsa R$30 milhões.