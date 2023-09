Após São Paulo ganhar Copa do Brasil, Dorival Júnior consola jogadores do Flamengo; vídeo

Ao final da Copa do Brasil 2023, o treinador do São Paulo, Dorival Júnior, demonstrou fair play ao consolar os jogadores do Flamengo após a derrota. Dez meses após sua demissão do clube carioca, o ex-treinador do Rubro-Negro reencontrou sua antiga equipe na grande decisão do campeonato, mas desta vez o técnico conquistou um título inédito para o Tricolor paulista.

Este é o segundo ano consecutivo que o treinador conquista o troféu da Copa do Brasil, já que ano passado ganhou com o Flamengo antes de ser demitido. Desde então, o time carioca perdeu seis das sete competições que disputou após a saída de Dorival.

No Morumbi, as equipes empataram em 1 a 1 na partida de volta, e o São Paulo saiu vitorioso graças ao resultado obtido no Maracanã, quando venceu por 1 a 0. Dorival Júnior, em um gesto de respeito e empatia, abraçou todos os jogadores do Flamengo. Ele conversou especialmente com Bruno Henrique, que estava visivelmente emocionado por perder o título.

Quando questionado se vencer o Flamengo em uma final era diferente, Dorival respondeu: "De maneira nenhuma. Só tenho a agradecer à diretoria e torcida do Clube. Não tenho nada contra. Meu coração está limpo. Tive um momento maravilhoso no Flamengo e estou tendo agora no São Paulo. Pra mim, isso não tem preço".

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)