Derrota na Copa do Brasil abre caminho para troca de técnico no Flamengo e Tite ganha força

A permanência de Jorge Sampaoli como técnico do Flamengo tornou-se cada vez mais questionável após a equipe perder o título da Copa do Brasil. Isso aumentou a expectativa de que a relação entre o treinador e o clube esteja prestes a chegar ao fim. Nesse contexto, a diretoria rubro-negra está de olho no mercado em busca de um substituto, e o nome de Tite surge como o mais cotado.

Após deixar o comando da seleção brasileira após a Copa do Mundo no Catar, em dezembro de 2022, Tite optou por não assumir nenhum clube e aguardar o término da temporada europeia, já que seu desejo declarado era trabalhar no continente. No entanto, ele não recebeu propostas que considerasse satisfatórias.

Com a nova temporada europeia em andamento há pouco mais de um mês, Tite começou a considerar a possibilidade de retornar ao Brasil. Recentemente, o Flamengo deu o primeiro passo ao consultar intermediários sobre o interesse do treinador em trabalhar no país. A resposta foi positiva.

Caso um acordo seja alcançado, a expectativa é que Tite assuma o comando do Flamengo apenas em 2024. Ele participaria do planejamento para a próxima temporada desde o momento da contratação, mas não estaria à frente da equipe em campo neste ano. No entanto, a preferência da diretoria é por um início de trabalho imediato.

Embora tenha havido contatos e uma aceitação inicial por ambas as partes, é importante ressaltar que ainda não há um acordo definitivo em vigor.

Enquanto Sampaoli permanece no cargo, o Flamengo não realizou movimentações oficiais para contratar Tite. O clube, por meio de intermediários, conduziu algumas consultas para avaliar o planejamento de carreira e, é claro, a questão financeira do treinador.

No passado, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, manifestou a pessoas próximas sua hesitação em relação a um possível acordo com Tite, alegando que o estilo de jogo do treinador não se encaixava bem com a identidade do clube. No entanto, a aproximação recente entre o Rubro-Negro e a equipe de Tite sugere que esse obstáculo pode ter sido superado.

O processo de negociação com Tite será diferente do que ocorreu na escolha de Jorge Sampaoli. Naquela ocasião, em abril, Landim foi um grande defensor da contratação do argentino.

O presidente também foi responsável por manter Sampaoli no cargo após o incidente em que o então preparador físico Pablo Fernández agrediu Pedro, no dia 29 de julho. Embora muitos no clube tenham visto essa agressão como o momento ideal para uma troca de comando, Landim optou por mantê-lo.

Faltando 14 rodadas para o fim do Brasileirão, o Flamengo ocupa a sétima posição no torneio. Nessa colocação, a equipe só garantiria uma vaga na Libertadores de 2024 se o título da competição deste ano fosse conquistado por Fluminense ou Palmeiras.