Sem protestos e com segurança reforçada, Flamengo volta ao Rio após empate com o Goiás

O Flamengo retornou ao Rio de Janeiro no início da madrugada desta quinta-feira (21), desembarcando no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro após o empate contra o Goiás, pela 24ª rodada do Brasileirão. A delegação rubro-negra chegou às 01h37, com um esquema de segurança reforçado pelo clube, porém, sem a ocorrência de protestos por parte dos torcedores. Os jogadores e a diretoria optaram por não prestar declarações à imprensa.

A aeronave da delegação do Flamengo pousou no Rio de Janeiro por volta das 01h20 desta quinta-feira. Os jogadores não pararam para conceder entrevistas. O presidente do clube, Rodolfo Landim, e o diretor de futebol, Bruno Spindel, também evitaram dar declarações à imprensa. Marcos Braz, que se envolveu em uma briga com um torcedor nesta terça-feira, já não havia viajado com a equipe para Goiânia.

VEJA MAIS

Gradualmente, os jogadores deixaram o Aeroporto do Galeão em seus veículos particulares, enquanto outros partiram no ônibus oficial do clube. Cerca de 20 seguranças do Flamengo estavam presentes no local, acompanhados por uma viatura da polícia.

O reforço na segurança foi semelhante ao adotado na semana anterior, após a derrota do Flamengo para o Athletico Paranaense por 3 a 0, mas desta vez sem a necessidade das grades de segurança no aeroporto, uma vez que não houve presença de torcedores ou manifestações no local.

O empate contra o Goiás fora de casa marcou a terceira partida consecutiva do Flamengo sem vencer na temporada. Com esse resultado, o Rubro-Negro encerra a 24ª rodada fora do G-4, algo que não acontecia desde julho. Essa sequência de resultados negativos ocorre em meio a mais uma semana tumultuada nos bastidores, após o incidente envolvendo Marcos Braz e um torcedor em um shopping do Rio.

O próximo desafio do Flamengo acontece no domingo, na decisão do título da Copa do Brasil. Após perder o primeiro jogo, o Rubro-Negro enfrenta o São Paulo no Morumbi, às 16h. Para conquistar o campeonato, a equipe precisa vencer por uma diferença de dois gols ou mais. Em caso de vitória do São Paulo por um gol, a decisão será definida nos pênaltis. Qualquer empate ou vitória do São Paulo dará ao Tricolor paulista o título do torneio.