Especulado no Flamengo, Tite é visto desembarcando no Rio de Janeiro

O técnico Tite foi avistado desembarcando no Rio de Janeiro na manhã desta terça-feira, 26 de setembro. O profissional, que recentemente deixou o comando da Seleção Brasileira, está agora no centro das atenções como possível futuro técnico do Flamengo, embora Jorge Sampaoli, até o momento, permaneça no cargo.

É relevante observar também que Tite possui uma propriedade na Barra da Tijuca, bairro carioca, avaliada em impressionantes R$ 12 milhões, o que pode contribuir para a especulação em torno de sua chegada à cidade.

SAIBA MAIS



Após a amarga derrota na final da Copa do Brasil, os boatos indicam que Sampaoli enfrenta a possibilidade de ser demitido do Flamengo. Vale destacar que o treinador possui uma cláusula de rescisão contratual no valor de R$ 15,8 milhões, adicionando um elemento de complexidade à possível mudança no comando técnico do clube carioca.