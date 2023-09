Alvo do Flamengo, Tite convocou um time inteiro do atual elenco para a Seleção; confira

Tite, atualmente, é a figura central nas notícias do Flamengo. Sua convocação de jogadores do elenco rubro-negro para a Seleção Brasileira, somada à sua aceitação interna, reforça seu status de destaque. No entanto, seu estilo de jogo enfrentou críticas de altos dirigentes no passado, mas Rodolfo Landim, presidente do clube, foi persuadido de que Tite é a escolha ideal para o momento.

O técnico, inclusive, foi registrado viajando para o Rio de Janeiro nesta terça-feira (26). As negociações continuam avançando:

O técnico é considerado a principal aposta do Flamengo neste momento, com o apoio tanto dos jogadores quanto da diretoria. Embora no passado tenha havido oposição ao seu estilo tático por parte de dirigentes de alto escalão, tanto publicamente quanto nos bastidores, agora há consenso de que suas qualidades no estudo tático e na gestão de pessoas o tornam a escolha certa.

VEJA MAIS

No elenco rubro-negro, Tite desfruta de uma boa aceitação, mesmo que os jogadores não tenham sido formalmente consultados. Conversas com pessoas próximas revelam que a maioria dos jogadores apoia a possível contratação do treinador.

Vale ressaltar que Tite, que atuou como treinador da Seleção de 2016 a 2022, convocou vários jogadores do elenco atual do Flamengo durante seu período na seleção. Ele até imaginou um time com eles em um esquema tático 4-2-4, improvisando um zagueiro na lateral direita.

Nomes como Santos, Rodrigo Caio, Pablo, David Luiz, Filipe Luís, Gerson, Everton Ribeiro, Everton Cebolinha, Bruno Henrique, Gabigol e Pedro já foram convocados por Tite, com destaque para o fato de que Pablo foi zagueiro sob o comando do treinador no Corinthians.

Durante o ciclo que precedeu a última Copa do Mundo, Tite fez elogios frequentes a jogadores do Flamengo, como Rodrigo Caio, Gerson, Everton Ribeiro, Gabigol, Bruno Henrique e Pedro.

Uma questão que chamou a atenção foi uma manifestação de Gabigol no ano passado, quando a torcida do Flamengo protestou contra a ausência do atacante na lista de convocados de Tite para a Copa do Mundo, embora Everton Ribeiro e Pedro tenham sido chamados. O atacante apoiou o manifesto, afirmando que "sua seleção é o Flamengo". No entanto, apesar desse episódio, informações apontam que não afetou a relação profissional entre Gabigol e Tite.