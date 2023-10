Membro da diretoria do Barcelona ironiza ataques racistas sofridos por Vinicius Junior

A poucos dias do clássico contra o Real Madrid, um membro da diretoria do Barcelona usou as redes sociais para ironizar e criticar Vinicius Junior. Miquel Camps, que é porta-voz adjunto da diretoria do clube catalão, publicou um post para atacar o brasileiro após um lance durante a vitória por 2 a 1 contra o Braga, nesta terça-feira, pela Liga dos Campeões.

No post, Camps afirmou que Vinicius "merece um tapa na cara por ser palhaço e vacilão". Ele ainda questionou o significado das "pedaladas desnecessárias e sem sentido no meio do campo" do jogador brasileiro.

O post foi apagado por Camps, mas a polêmica já estava instaurada. O sócio 33.976 do Barcelona foi criticado por torcedores e pela imprensa espanhola.

Recentemente, Camps respondeu à publicação do jornalista Fabrizio Romano sobre o posicionamento de Vini após sofrer racismo no jogo contra o Sevilla. Nesse post, ele atacou novamente as provocações feitas pelo jogador brasileiro em campo. "Não há espaço para racismo e nem espaço para provocações", disse Camps. "Concentre-se nas suas habilidades, cara, você tem", completou.

Barcelona e Real Madrid não se manifestaram sobre o post de Camps. Eles se enfrentam neste sábado, às 11h15 (de Brasília), no Estádio Olímpico de Montjuic, em Barcelona.

