Brasil x Colômbia: briga generalizada teria ocorrido antes de coletiva de Diniz; veja

A derrota da Seleção Brasileira para a Colômbia, na última quinta-feira (16), teria esquentado os ânimos em Barranquila, além de escancarar a crise na equipe de Fernando Diniz, que sofreu o segundo revés consecutivo. A tensão do campo teria chegado aos bastidores em uma confusão generalizada entre brasileiros e colombianos, com direito a empurrões, xingamentos e agressões.

A confusão teria iniciado quando membros da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e da Federação Colombiana de Futebol (FCF), se estranharam, o motivo seria os banners de patrocinadores que apareceriam atrás de Fernando Diniz durante a coletiva.

A entidade brasileira queria que o banner com patrocinadores do Brasil aparecesse atrás do técnico, enquanto assessores da Federação da Colômbia queriam que a entrevista fosse realizada à frente do chamado "backdrop" da própria equipe colombiana.

Toda a confusão se estendeu para a sala de imprensa onde jornalistas brasileiros e colombianos aguardavam, e começaram a se estranhar. Em um vídeo do jornalista Carl Worswick, é possível ver o início da confusão.

Após a confusão generalizada, a entrevista de Diniz foi dividida em duas partes. A primeira, em frente ao banner da Seleção mandante, onde deu entrevista somente aos jornalistas colombianos, e a segunda em frente ao banner do Brasil, onde falou com profissionais da imprensa brasileiros.

O próximo desafio da Seleção canarinha nas Eliminatórias da Copa do Mundo é na próxima terça-feira (21), diante da campeã do mundo Argentina, que chega para a partida também após uma derrota para o Uruguai, por 2 a 0.