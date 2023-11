Brasil sai na frente, mas leva virada e perde para a Colômbia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo

A Seleção Brasileira foi até o estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, enfrentar a Colômbia, pela 5ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. O time de Fernando Diniz saiu na frente, mas acabou levando uma invertida, que decretou a derrota por 2 a 1. Com o resultado, o Brasil caiu para a quinta posição, com 7 pontos.

Em campo, a seleção teve um começo animador, marcando o primeiro gol logo aos três minutos com Gabriel Martinelli. Em jogada rápida pela esquerda, o camisa 22 trocou passes com Vini Jr e tocou rasteiro no canto esquerdo do goleiro Vargas. No entanto, durante a maior parte do primeiro tempo, a Colômbia foi quem deu as cartas.

Luis Díaz representou perigo à defesa brasileira, exigindo grande trabalho do goleiro Alisson, e houve um momento em que André salvou uma boa oportunidade. Além disso, Vini Jr se lesionou e foi substituído por João Pedro aos 26 minutos, contribuindo para a manutenção do placar até aquele momento.

Na segunda etapa, logo aos quatro minutos, Martinelli acionou Rodrygo na área, mas o camisa 10 não conseguiu concluir. Na sobra, Bruno Guimarães arriscou o chute, que saiu à esquerda do goleiro Vargas. Pouco tempo depois, Raphinha recebeu de Rodrygo, que ajeitou no meio e chutou forte, mas o arqueiro colombiano fez grande defesa, evitando o segundo do Brasil.

O pior, no entanto, ainda estava por vir. Aos 29 Luis Díaz empatou a partida, após cruzamento da esquerda, e, quatro minutos depois, agora pela direita, o mesmo Luis Díaz virou a partida em favor da Colômbia, marcando o segundo gol da partida e o segundo de cabeça, na costa dos zagueiros.

A partir daí a Colômbia diminuiu a intensidade, mas ainda sim manteve a maior posse de bola, até o apito final, aos 51 minutos de jogo, decretando a segunda derrota consecutiva da equipe de Fernando Diniz.

No próximo dia 21, o Brasil volta a campo pela sexta rodada das Eliminatórias e recebe a Argentina no Maracanã. Já a Colômbia terá pela frente o Paraguai, no estádio Defensores Del Tchaco, na capital Assunção.