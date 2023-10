Lesão de Neymar: exames confirmam ruptura de ligamento e atacante passará por cirurgia

Neymar Jr., atacante da Seleção Brasileira e do Al-Hilal, na Arábia Saudita, foi submetido a exames clínicos e de imagem nesta quarta-feira (18), que confirmaram a gravidade da lesão em seu joelho esquerdo. Foi constatada a ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco durante o jogo da Seleção Brasileira contra o Uruguai, em Montevideo, válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA 2026 - o Brasil saiu de campo derrotado por 2 a 0 e Neymar deixou a partida chorando no final do primeiro tempo.

O jogador passará por um procedimento cirúrgico para correção das lesões, com a data ainda a ser definida. De acordo com nota oficial emitida pela CBF, "o departamento médico da Seleção Brasileira, sob a supervisão do Dr. Rodrigo Lasmar, e do Al Hilal, estão em contato permanente e alinhados na recuperação do atleta".

A CBF, no entanto, não quis determinar um prazo para o retorno de Neymar aos campo. A tendência, para este tipo de lesão, é de um prazo mínimo de seis a nove meses de recuperação. Desta forma, é garantido que o atacante brasileiro só deve voltar a jogar em 2024, provavelmente entre os meses de abril e junho.