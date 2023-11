Em 2023, Seleção Brasileira tem dobro de derrotas que nos últimos três anos com Tite

Os comandos da Seleção Brasileira por Fernando Diniz e Tite têm mostrado grande diferença durante a fase de Eliminatórias da Copa do Mundo. Na última quinta-feira (16), o Brasil perdeu para a Colômbia, por 2x1, pela quinta rodada da competição.

Em comparação com os últimos três anos da “Era Tite”, a equipe canarinho alcançou o dobro de derrotas do que teve com o atual técnico do Flamengo. Ainda neste ano, a seleção brasileira foi comandada por Ramon Menezes e Diniz, colecionando quatro derrotas em oito jogos.

Tite, em 2020, 2021 e 2022 somados, comandou 33 partidas e teve apenas duas derrotas dentro dos 90 minutos de jogo. Nestes 33 jogos, Tite sofreu 13 gols, mesma quantidade que a equipe sofreu em oito partidas disputadas até agora.

As vitórias foram marcadas em 26 partidas e empates em cinco, além de 74 gols (média de 2,24 por partida). Atualmente comandando o canarinho, Diniz tem cinco jogos, com duas derrotas, duas vitórias e um empate.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)