Brasil x Argentina: onde assistir ao vivo e o horário do jogo da seleção brasileira hoje (21/11)

Brasil x Argentina disputam hoje, terça-feira (21/11), a 6° rodada das eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo. O jogo começa às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Brasil x Argentina ao vivo?

A partida entre Brasil x Argentina​l poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo e pela SporTV, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como Brasil x Argentina chegam para o jogo?

A seleção brasileira ocupa a 5° posição das eliminatórias e acumula 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 8 gols marcados e 6 gols sofridos.

Já a seleção argentina lidera a competição e passou por 4 vitórias e 1 derrota. Seu saldo de gols é formado por 7 gols marcados e 2 gols sofridos.

Brasil x Argentina: prováveis escalações

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi e Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández e Alexis Mac Allister; Leandro Paredes (Nicolás González/Ángel Di María), Lionel Messi e Lautaro Martínez (Julián Álvarez). Técnico: Lionel Scaloni.

Brasil: Alisson; Emerson Royal, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Carlos Augusto; André e Bruno Guimarães; Raphinha, Gabriel Jesus, Rodrygo e Gabriel Martinelli.. Técnico: Fernando Diniz.

FICHA TÉCNICA

Brasil x Argentina

Eliminatórias da Copa do Mundo

Local: Estádio Jornalista Mário Filho, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 21 de novembro de 2023, 21h30