Brasil x Argentina: Torcedor faz selfie no Maracanã em meio a pancadaria; vídeo

O duelo entre Brasil e Argentina, na noite dessa terça-feira (21), pelas Eliminatórias, foi antecedido por briga nas arquibancadas do Maracanã. Em meio à confusão, um momento chamou a atenção dos telespectadores.

Enquanto os policiais tentavam conter os ânimos argentinos, um torcedor brasileiro resolveu tirar uma selfie da briga. As imagens são do SporTV.

Brasil e Argentina fizeram um jogo atípico, pela sexta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. Depois de uma enorme confusão nas arquibancadas, os dois times fizeram um jogo duro, que acabou vencido pelos visitantes pelo placar de 1 a 0. O resultado empurrou o Brasil para a 6ª posição na tabela, com sete pontos, enquanto a Argentina lidera a classificação com 15.

O aguardado clássico no Maracanã teve um início com cerca de trinta minutos de atraso devido a tumultos nas arquibancadas do Setor Sul. Uma briga generalizada entre torcedores do Brasil e da Argentina irrompeu, envolvendo tanto a segurança privada do estádio quanto a Polícia Militar.