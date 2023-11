'Vergonha alheia' diz Luana Piovani sobre apresentação do hino nacional por Ludmilla

A atriz Luana Piovanni repercutiu a suposta “falha técnica” de Ludmilla na apresentação do hino nacional do Grande Prêmio de Fórmula, em São Paulo, no último domingo (5). A atriz compartilhou o vídeo com o seguinte comentário “vergonha alheia”.

Durante a execução do hino a voz de Lud foi sumindo após “Ouviram do Ipiranga as margens plácidas” e só voltando a partir de “conseguimos conquistar com braço forte”.

Logo, muitas pessoas começaram a acusar Ludmilla de não saber o hino. Entretanto, a cantora alegou que houve uma falha técnica. “Só teve uma falha no som no início. Mas a gente tirou de letra, foi top. Obrigado a todo mundo que torceu”, escreveu nas redes sociais.