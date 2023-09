Ludmilla anuncia 'Navio Numanice' em 2024

Ludmilla comandará em 2024 o 'Navio Numanice', a bordo de um mega transatlântico de luxo, saindo do Porto de Santos, em São Paulo. Serão quatro dias de evento, entre 04 e 08 de março. As vendas do cruzeiro começam na próxima terça-feira, 26, às 14h, no site da PromoAção e nas redes oficiais do projeto.

O evento contará com mais de 96h de festa e convidados especiais que vão do funk à música eletrônica para acompanhá-la nessa viagem. Segundo uma publicação da equipe da cantora em suas redes sociais, "sonho que se sonha junto é realidade! E o Navio Numanice, agora, é mais real do que nunca. No próximo dia 26/09, às 14h, abriremos as vendas no link da bio. Serão 4 dias de muita música, diversão e um pôr do sol inesquecível em alto mar. Em 2024, a gente vai zarpar pros dias mais Numanice da história! Partiu?", escreveu a equipe da cantora, na legenda da publicação que revela o novo evento.

Vale destacar que o projeto de pagode "Numanice", já rendeu à Ludmilla um Grammy Latino no ano passado e milhões de plays.