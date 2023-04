Ludmilla faz sua estreia em Hollywood na franquia 'Velozes e Furiosos:10'

Ludmilla confirmou nesta segunda-feira (24), sua participação na trilha sonora e cenas na franquia de Hollywood, ‘Velozes e Furiosos: 10’. De acordo com a cantora, essa foi uma das melhores experiências de sua vida.

“A vilã agora também é atriz de Hollywood”, comentou animada em seu Twitter. No filme, Lud participa da cena em que dá partida para a competição de carros, contracenando ao lado de Vin Diesel, Jason Momoa, Michelle Rodriguez e Brie Larson. O filme estreia nos cinemas 18 de maio.

Coincidentemente, a cantora comemora o seu aniversário de 28 anos no mesmo dia do anúncio, e não poderia estar mais grata. “Quando cheguei no set e vi que era tudo verdade, não era sonho, foi incrível. Saí apaixonada por todo elenco e equipe, virei mais fã do que já era”, diz no vídeo.

No longa-metragem, Jason Momoa interpreta Dante Reyes, filho do traficante brasileiro, Hernan Reyes, e busca vingança contra Toretto e sua família após a derrota do pai em 'Velozes e Furiosos:5' . Entre os cenários do filme está Brasil, Los Angeles, Roma, Londres, Portugal e Antártida.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)