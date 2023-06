Ludmilla vence processo de racismo movido contra Marcão do Povo

A cantora Ludmilla venceu um processo na Justiça contra o apresentador Marcão do Povo pelo crime de racismo. A decisão é da 1ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em julgamento ocorrido na última quinta-feira, 22, e acontece após os advogados de Ludmilla, Rafael Vieites, Felipe Rei e Bernardo Braga, recorrerem da decisão do Juiz da 3ª Vara Criminal de Brasília, que absolveu Marcão do Povo no processo movido pela cantora e pelo Ministério Público, em 2021.

A pena do apresentador é de um ano e quatro meses de prisão. Além disso, Marcão do Povo terá que pagar uma indenização de R$ 30 mil para Ludmilla. O valor será doado pela cantora a uma instituição dedicada à causa racial e ao combate ao racismo, conforme explicou a assessoria da artista. Vale destacar ainda que a prisão do acusado foi substituída por pena restritiva de direitos, que ainda vai ser decidida pelo juízo da execução criminal.

