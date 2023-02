Daniel Caesar canta com Ludmilla no Rio de Janeiro

Daniel Caeser esteve no Rio de Janeiro pela primeira vez para fazer o show de estreia no Brasil e acabou sendo convidado por Ludmilla para subir ao trio elétrico do bloco de carnaval da cantora, o Fervo da Lud, na terça-feira (21). Os dois cantaram juntos o grandes sucesso do cantor, "Best Part".

Ludmilla postou o vídeo do dueto inédito no Twitter e agradeceu a participação de Daniel Caeser.

Este ano, Ludmilla estreou como puxadora de samba-enredo, na Marquês de Sapucaí, cantando na Beija-Flor.

VEJA MAIS