Fantasiada de Globeleza, Brunna Gonçalves arranca elogios e conhece Valéria Valenssa

Brunna Gonçalves arrancou vários elogios ao se fantasiar de Globeleza, ícone do Carnaval da TV Globo que por muitos anos foi protagonizado por Valéria Valenssa. A dançarina, que é esposa da cantora Ludmilla, usou o look durante o Baile da Vogue, no Rio de Janeiro, nesa sexta-feira (12).

Valenssa fez história ao sambar na vinheta da emissora - inclusive quando esta grávida - durante 12 anos ininterruptos. Na ocasião, ela Ela elogiou a mulher de Ludmilla e agradeceu a homenagem no Instagram.

“É com muito carinho que venho agradecer Brunna Gonçalves pela homenagem e a todos por cada mensagem, por cada palavra, por cada gesto, por cada presente, enfim, a todos que carinhosamente me receberam de braços abertos a cada Carnaval. Vocês fazem parte da minha história! Amo vocês! Brunna, você estava linda!”, escreveu Valéria.

A dançarina e ex-BBB publicou uma sequência de fotos e um vídeo sambando como na vinheta aposentada pela Globo. Atualmente, Teresa Cristina canta o tema da Globeleza, mas sem mulheres seminuas.

“As noites de verão me lembram Carnaval e Carnaval me lembra a nossa eterna Globeleza Valéria Valenssa. Uma referência para nós, mulheres pretas! Eu me lembro quando era pequena e sonhava ser bailarina, eu ficava na frente da TV babando naquela mulher esbanjando elegância, beleza, sensualidade e carisma!”, publicou Brunna.

