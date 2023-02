Thais Carla pede indenização de R$ 52 mil após ofensas de deputado Nikolas Ferreira

A dançarina Thais Carla, que já fez parte do ballet da cantora Anitta, reagiu à publicação do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), onde ele usa uma foto da ativista e faz comentários ofensivos sobre o corpo da influencer. Carla afirma que vai pedir uma indenização no valor de R$ 52 mil por danos morais e uso indevido da imagem.

No último sábado (4), a dançarina publicou uma foto no clima de carnaval, onde aparece com o corpo pintado em referência à Globeleza. A imagem foi compartilhada pelo político com críticas: "Tiraram a beleza e ficou só o Globo", escreveu ele no Twitter.

Veja a publicação:

Thais tem mais de 3 milhões de seguidores no Instagram e é ativista na luta contra a gordofobia. Nas suas redes, costuma publicar fotos de biquíni, ressaltando a beleza e empoderamento das pessoas gordas.