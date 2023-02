Nikolas Ferreira é acusado de gordofobia com Thais Carla; deputado ironiza críticas

Internautas acusaram o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) de gordofobia nas redes sociais após uma publicação em que ele zombou da influenciadora Thais Carla fantasiada de “Globeleza”. “Tiraram a beleza e ficou só o Globo”, escreveu o parlamentar, neste sábado (4), ao compartilhar a imagem de Thais.

Várias pessoas criticaram a atitude do parlamentar.

Porém, ele demonstrou não se importar com os comentários e ainda ironizou as críticas, ao publicar uma montagem do que seria uma versão gorda do corpo e rosto dele. “Agora tenho lugar de fala”, escreveu.

Ele também publicou um vídeo de "pedido de desculpas".

"Desculpa porque a gente fala, a gente erra e onde já se viu, onde eu tava com a cabeça de dar a minha opinião, de chamar uma gorda de gorda. A esquerda tem que pautar todas as minhas opiniões, quando eu falo, quando eu deixo de falar", diz Nikolas.

"Eu feveria ter tratado a obesidade com romance e como empoderamento e não como doença. Então, retomando aqui, eu acho lindo, acho maravilhoso", continuou.

Thais gravou um vídeo em que pergunta a uma pessoa qual a função do deputado federal mais votado do Brasil. O homem diz que é cuidar da população e criar projetos de lei. Ela afirma, então, que a resposta está errada. "É atacar a imagem, a honra e a dignidade das pessoas no Twitter", ironizou a influenciadora.

Ela também fez várias publicações no Twitter falando sobre o ataque que sofreu.