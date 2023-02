Telegram deposita R$ 1,2 milhão para pagamento de multa imposta por Alexandre de Moraes

Multado por descumprimento de ordem judicial que mandava derrubar a conta do deputado federal Nikolas Ferreira (PSL-MG), o Telegram comunicou o Supremo Tribunal Federal (STF) que fez um depósito de R$ 1,2 milhão em uma conta judicial. Porém, a empresa afirma que ainda recorre da decisão do ministro Alexandre de Moraes. "O montante ora depositado deverá permanecer em conta judicial até o julgamento do Agravo Regimental", diz a defesa do aplicativo. As informações são do jornal Valor Econômico.

Entenda o caso

Após o bloqueio da conta de Nikolas, o Telegram pediu a reconsideração da necessidade de remoção integral do canal e que Moraes apontasse apenas os conteúdos específicos que considerou ilícitos. Porém, o ministro entendeu que houve "descumprimento doloso" por parte da empresa e aplicou a multa.

O Telegram pediu que, caso a multa não seja revogada por Moraes, que pelo menos o valor seja reduzido, pois a plataforma teria cumprido o bloqueio de outros canais que também eram alvos da mesma decisão judicial.

VEJA MAIS

A defesa também alega que a contagem dos dias em que a decisão não foi cumprida foi feita de forma equivocada e que decisão perdeu o objeto, já que Moraes liberou a reativação das redes sociais do novo parlamentar.

O deputado é suspeito de proferir "discursos com conteúdo de ódio, subversão da ordem e incentivo à quebra da normalidade institucional e democrática, concretizados por meio da divulgação de notícias e fatos falsos e fraudulentos".