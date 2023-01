Glenn Greenwald volta a criticar decisões de Moraes: 'ordens de censura são chocantes'

Fundador do Intercept Brasil, o jornalista Glenn Greenwald voltou a criticar, nesta quarta-feira (25), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, após ele determinar o bloqueio do canal do deputado federal eleito Nikolas Ferreira (PL-MG) no Telegram. O aplicativo enviou um ofício à Corte em que pede que o Supremo reconsidere a decisão.

O jornalista já havia questionado a atuação do ministro após os ataques em Brasília e chegou a dizer que não consegue pensar em exemplo próximo de outro juiz que já teve tanto "poder" como Alexandre de Moraes possui no Brasil.

Em novas publicações no seu Twitter, Glenn defende a empresa de tecnologia e chama a medida de "ordem de censura do controverso juiz da Suprema Corte do Brasil". Ele ainda cita que o Telegram foi criado para proteger a privacidade e a liberdade de expressão.

Também nas publicações do Twitter, Glenn diz que a "esquerda brasileira e a mídia corporativa estão completamente unidas em apoio a essas ordens de censura" e chama Moraes de "juiz-herói". Em uma das mensagens, ele chega a dizer que as "ordens de censura" são "chocantes".

"Nenhuma acusação específica, muito menos evidências, de que alguém fez algo errado; exige que seja mantido em segredo; 2 horas para cumprir; grandes multas diárias por descumprimento", argumenta o jornalista.

Confira uma das mensagens, em inglês:

Glenn ainda ressalta que a Constituição brasileira, assim como a dos Estados Unidos, "não apenas garante o direito à liberdade de expressão, mas também proteções muito robustas ao devido processo legal".