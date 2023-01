Jornalista americano questiona atos de Alexandre de Moraes e gera polêmica

O fundador do Intercept Brasil, jornalista Glenn Greenwald, foi criticado nas redes sociais após atacar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Ele usou sua conta no Twitter para questionar as decisões de Moraes e o poder usado pelo ministro após os ataques em Brasília. Isso porque ele prometeu punir todos os envolvidos nas invasões contra as sedes dos Três Poderes no último domingo (8).

Em sua publicação, Glenn afirmou que não consegue pensar em exemplo próximo de outro juiz que já teve tanto "poder" como Alexandre de Moraes possui no Brasil. O jornalista ainda disse que há uma ironia na popularidade do membro do STF entre a mídia e a esquerda, já que ele foi ministro da Justiça no governo Temer e depois indicado por ele ao Supremo. Confira o questionamento:

Uma das maiores ironias da extraordinária popularidade de Moraes entre a mídia corporativa e a esquerda foi que ele serviu como Ministro da Justiça, e depois foi indicado para o STF, por um presidente e governo amplamente considerado na época não só ilegítimo, mas "golpista." pic.twitter.com/OQp8oChfM4 — Glenn Greenwald (@ggreenwald) January 10, 2023

A publicação rendeu várias respostas de internautas, que criticaram Glenn pelo posicionamento, dizendo que o momento é inoportuno, ou questionaram o fato de ele estar "mudando de lado". Veja algumas mensagens:

que desserviço, cara. se economiza — morohá 𓃩 princesa ¼ yokai (@eltins_) January 11, 2023

Aparecer uma hora dessa Glen? Ja não foi suficiente? — bea 🇱🇺 (@bspinheiro_) January 11, 2023

Nesse momento e você vem com essa?

O momento é de unir os divergentes a gente não precisa de divisão interna.

Desnecessário. — Patrícia Salles (@PatrciaSalles7) January 11, 2023

Ironia é ter denunciado Moro e agora mudar o discurso. Há um tempo que percebo sua mudança de postura. Foi cooptado? — Cleusa T. Henn (@CleusaHenn1) January 11, 2023

Já outros internautas tentaram argumentar em defesa do ministro Alexandre de Moraes e da democracia, ao que Glenn rebateu dizendo que "esquecer um golpe só seis anos depois parece bem rápido". Leia:

Eu acredito em perdoar as pessoas por crimes passados, mas esquecer um golpe só 6 anos depois parece bem rápido - quase como se tudo o que importa é a política de cada um no momento



Além disso, o perdão requer que alguém admita seu erro e peça desculpas. De Moraes fez isso? — Glenn Greenwald (@ggreenwald) January 10, 2023

Comparação

Quando o jornalista Chico Pinheiro respondeu Glenn dizendo que ele não deveria criticar "quem luta contra o terrorismo bolsonarista" porque o país estaria "ameaçado", o americano retrucou dizendo que esta tática é "autoritária e desonesta", comparando com a que foi usada pelo governo Bush após o ataque de 11 de setembro. Confira na íntegra: