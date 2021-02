Thais Carla exibe corpo nu em clique e fala sobre amor próprio

Uma das dançarinas plus size de sucesso no Brasil, Thais Carla compartilhou com seus fãs alguns cliques em que aparece nua. Ela aproveitou para falar sobre autoaceitação do corpo e amor-próprio.

"Não é pq você não ama seu corpo, que eu não posso amar o meu", escreveu ela.

Nos comentários no Instagram, seguidores rasgaram elogios à beldade. "Gatona", "Inspiração maravilhosa", "Perfeita", "Linda demais, sou fã", "Sou apaixonada", "Deusa", foram alguns elogios deixados no post.