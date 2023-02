REP Festival, no Rio de Janeiro, revolta público por causa de lama e choque no microfone

O primeiro dia da programação do 4º REP Festival foi marcado por reclamações e indignação do público devido ao atraso dos shows e à falta de estrutura para suportar a chuva que caiu na cidade do Rio de Janeiro no sábado (11). Por conta dos problemas, o segundo dia do evento, que seria neste domingo (12), com os shows de Ludmilla, Xamã, Filipe Ret e Delacruz, entre outros, foi cancelado. A estimativa de público para o festival era de 60 mil pessoas. Os ingressos variavam entre R$ 200 e R$ 720. O assunto viralizou no Twitter.

Este é o maior festival de Rap do Brasil. Inicialmente, a programação aconteceria na Barra da Tijuca, mas, uma mudança de última hora fez com que o evento fosse deslocado para o bairro de Guaratiba. Entre as principais atrações do festival estavam: Matuê, L7nnon, Filipe Ret, Poze, Djonga, Xamã, Baco Exu do Blues, Racionais e Emicida.

A abertura dos portões - e motivo da maior bronca do público - estava marcada para as 13h, mas acabou acontecendo somente às 14h15. Já a área premium foi aberta somente quatro horas depois. Entre os vídeos compartilhados com reclamações está um postado por MC Maneirinho, que disse ter tomado um choque do microfone enquanto cantava.

Em outra postagem, uma fã mostrou o momento em que MC Cabelinho, outra atração da noite de sábado, pede para parar o som a fim de verificar uma movimentação na plateia e diz ter sido informado de que uma cobra havia sido encontrada no meio da plateia.

O evento enviou uma nota em resposta ao questionamento do colunista do Splash, do UOL. "Devido às fortes chuvas que atingiram o Rio de Janeiro nos últimos dias, tivemos alguns atrasos nos ajustes finais da estrutura do Rep Festival. Em função disto, precisamos atrasar em 1 hora a abertura dos portões, o que influenciou nos horários dos shows. As filas para o REP Express se justificam pela alta demanda, mas está tudo dentro da normalidade e todos serão atendidos", dizia o comunicado.