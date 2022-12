MC santareno GP Rataria lança single ‘Levantei’ com clipe

O MC e beatmaker GP Rataria, de Santarém, no Baixo Amazonas, acaba de lançar “Levantei”, single com referências do rock ao trap e letra crítica sobre um jovem periférico e nortista que alcança o sucesso. A faixa, que já está disponível nas plataformas de streaming, ganhou videoclipe no canal do rapper no Youtube. Ouça aqui.

Com seis anos de estrada no rap santareno e mais de 20 músicas lançadas, a maioria de autoria e produção próprias, GP Rataria prepara um EP para o início de 2023. Ele foi um dos criadores da primeira batalha de MCs da cidade de Santarém e organizou eventos de rap.

Paulo Duarte, nome de batismo do rapper, ganhou o apelido de GP – iniciais de ‘Gordo Punk’ - no circuito de skatistas de Santarém, esporte que pratica desde a infância. “Eu andava estilo roqueiro”, explica sobre o nome artístico. E o complemento ‘Rataria’ significa a ‘sagacidade na pista’, outro apelido que acumulou posteriormente, já na trajetória musical.

“Só depende de mim pra fazer as coisas. Rataria é a sagacidade da pista, saber o lado bom e ruim das coisas, saber por onde trilhar para chegar onde se quer”, conta GP. “Eu canto e faço a captação de som e a edição no meu home studio”, afirma.

Em “Levantei”, GP Rataria bebe na fonte da própria história, na realidade de miséria que viveu na periferia de Santarém. “O discurso (letra) de eu ter me levantado, ter furado a bolha, quebrado as estatísticas e tendo o reflexo do lugar onde eu cresci (...) Um cara de periferia chegando em outros lugares que não seriam acessíveis sem a arte. Isso me traz várias ideias sarcásticas”, conta.

“É uma nova fase da minha carreira, agora como produtor, além de compositor, em que trago para o centro do debate as minhas experiências e questionamentos”, explica. “Falo no primeiro verso sobre a falta d’água na minha área, que, desde que nasci, parece não ser levada a sério pela gestão pública, e canto sou da N.Rep, a abreviação de Nova República nos ônibus do bairro”, destaca o cantor.

“Eu estou agora na Nova República, mas depois estou numa casa de festa onde o camarada do camarote ao lado gasta um salário (numa noite), que o meu irão trabalha o mês todo pra ter (esse valor). É a ideia de um protesto às diferenças (sociais), da gente se matar pelo mínimo e não conseguir o básico, enquanto outros lugares têm tanto”, reflete GP.

Os questionamentos sociais são uma característica do trap, subgênero do rap, com batidas eletrônicas.O trabalho de GP Rataria com o rap e trap percorre algumas vertentes do hip hop com foco na regionalidade e na representatividade local.

“Levantei” é produção dele, assim como beat e captação de voz. A mixagem e a masterização são de João Alquímico. E o videoclipe, que valoriza a letra sobre a imagem do rapper cantando, é dirigido por João Albuquerque.