Cantora Ludmilla ganha presente de Beyoncé após encontro na Bahia

O encontro de Ludmilla com Beyoncé na última quinta-feira (21) em Salvador, teve direito a um presente especial da diva do pop para a brasileira. Lud foi presenteada com uma sessão VIP de cinema para assistir o documentário "Renaissance: A Film by Beyoncé".

A cantora poderá levar seus convidados para uma sala fechada em um cinema no Rio de Janeiro na noite desta sexta-feira (22), onde será exibido o filme da turnê de Beyoncé. O presente foi dado diretamente pela estrela internacional. A informação foi divulgada pelo colunista do UOL, Lucas Pasin.

VEJA MAIS

Em uma live no Instagram, Ludmilla contou detalhes do encontro com Beyoncé. A carioca viajou até Salvador apenas para conhecer a cantora.

"Eu não posso falar muito, mas foi um dia muito mágico, foi muito lindo. Ela é incrível. Ela é humana e maravilhosa. A luz que vem dela preenche o lugar. Ela é tão fofa. Foi tão mágico, foi tão lindo. Foi muito bom. Eu fiquei fazendo carinho na mão dela", disse Ludmilla.

A diva pop brasileira continuou: "Eu não tô com a foto ainda, mas vou receber. Quando eu receber, vou fazer um pôster e vou pendurar na porta da minha casa", declarou.