Colunista revela bastidores de Beyoncé no Brasil com Jay-Z e equipe de 520 pessoas na Bahia

A passagem meteórica de uma das maiores artistas da atualidade - Beyoncé, de 42 anos, pelo Brasil, para o lançamento do filme "Renaissance Tour", em Salvador, na Bahia, envolveu um grande esquema de segurança com 520 pessoas. Segundo informações do colunista do portal UOL, Lucas Pasin, Beyoncé esteve no Brasil com o marido Jay-Z.

Beyoncé apareceu na última quinta-feira (21) de surpresa na première de divulgação do filme. A cantora ficou por aproximadamente 30 minutos no evento em Salvador, e cerca de 6 horas em solo brasileiro.

Segundo informações de uma produtora local de Salvador, que trabalhou nos bastidores da visita de Beyoncé, trabalharam em média 520 pessoas diretamente no evento em uma operação complexa. Tudo foi organizado três dias antes da chegada. A CEO da produtora IDW, Potyra Lavor, disse que o marido da estrela Jay-Z também esteve no Brasil acompanhando a cantora.

A operação de segurança montada levou em consideração vários cenários. Um deles que houvesse uma grande concentração de fãs. O evento contou com 3.000 fãs, mas a segurança estava preparado para até 30 mil pessoas. Até a Prefeitura de Salvador foi informada na véspera do evento. Apenas o prefeito Bruno Reis, o secretário de Cultura os chefes da Guarda Municipal sabiam da convidada especial.