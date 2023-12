Beyoncé aparece no Brasil e Internet vai à loucura; veja os memes

A cantora Beyoncé chegou à Salvador, na Bahia, na noite da quinta-feira (21) e encheu a internet de memes. A cantora veio de surpresa ao Brasil para participar do lançamento do filme "Renaissance: A Film by Beyoncé".

A última vez que Beyoncé esteve no país foi em 2013, quando participou do Rock in Rio onde foi a atração principal. Até o momento, não há informações oficiais sobre shows ou ingressos, mas já é possível dar boas risadas com as publicações dos fãs brasileiros. Veja, a seguir, os melhores memes sobre o assunto.