De surpresa, Beyoncé sobe no palco para premiere de 'Renaissance' em Salvador; vídeo

De maneira surpreendente, Beyoncé desembarcou em Salvador, na noite desta quinta-feira (21), para participar da premiere do filme da turnê "Renaissance". A cantora, que não visitava o país há 10 anos desde a The Mrs. Carter Show em 2013, subiu no palco do Club Renaissance, uma festa especial realizada no Centro de Convenções de Salvador em celebração ao lançamento do filme.

A Guarda Civil Municipal de Salvador confirmou a presença da cantora, destacando que fez a escolta de Beyoncé do aeroporto até o local do evento. Antes da confirmação oficial, a própria Beyoncé compartilhou uma foto do cavalo símbolo da era Renaissance, desembarcando de um jatinho, em seu Instagram Stories.

(Instagram/ @beyonce)

A visita da artista ao Brasil foi motivada pelo lançamento de "Renaissance: A Film by Beyoncé", que apresenta performances da última turnê da cantora, além de cenas dos bastidores. O filme estreou nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (21) e a festa em Salvador reuniu um seleto grupo de fãs.

A escolha de Salvador para o evento pode estar relacionada à forte presença do movimento negro na cidade, que possui a maior população negra fora do continente africano. A inesperada chegada de Beyoncé ao Brasil tornou-se o principal tema nas redes sociais, com rumores do deslocamento da artista começando por volta das 19h, quando um jatinho modelo Bombardier Global 7500, semelhante ao usado por Beyoncé, decolou de Nova Jersey, nos Estados Unidos, em direção à capital baiana. O trajeto foi acompanhado por mais de 2 mil pessoas por meio de uma plataforma de monitoramento de voos.