Beyoncé divulga álbum de fotos com bandeira do Brasil após surpreender fãs em Salvador

Após surpreender os fãs com sua rápida aparição no evento de divulgação do filme ‘Renaissance Tour’ na última quinta-feira (21), a cantora Beyoncé decidiu eternizar o momento nas redes sociais. Ainda pela noite de ontem, a artista abriu um álbum de fotos com vestido brilhante e enrolada nas bandeiras do Brasil e da Bahia. Confira!

Além das fotos com a bandeira do Brasil, Beyoncé também alterou a biografia de seu perfil do Instagram para "Salvador, Bahia, Brazil". No palco, a cantora discursou rapidamente, deixando os fãs que estavam no evento à loucura.

"É muito importante para mim estar aqui na Bahia. Queria que vocês fizessem parte da turnê, porque vocês são a turnê. Renaissance é sobre liberdade, beleza, tudo que vocês são. Obrigada por todo o apoio em todos esses anos. Vocês são únicos, Bahia", disse

A aparição aconteceu depois de muitas especulações na web sobre sua vinda para a capital baiana. Nas redes sociais, fãs acompanharam o trajeto do jatinho da cantora rumo ao país, além das comitivas e comboios vistos pela cidade.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Tainá Cavalcante)