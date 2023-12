Beyoncé está no Brasil; Veja detalhes da festa exclusiva promovida pela cantora em Salvador

O filme “Renaissance: A Film by Beyoncé” estreia nesta quinta-feira (21) nos cinemas brasileiros. O documentário mostra os bastidores e os shows da mais nova turnê da cantora Beyoncé. E para comemorar a estreia do longa, na noite de hoje acontece em Salvador, na Bahia, uma festa exclusiva de lançamento intitulada “Club Renaissance”, promovida pela própria Beyoncé em diversas cidades do mundo. Os ingressos para a festa não são abertos ao público e nem mesmo estão sendo vendidos. As entradas foram distribuídas para um grupo seleto de fãs da cantora.

Na noite desta quinta-feira, a cantora publicou nos Stories de sua conta, uma montagem com Reneigh saindo de um jatinho, deixando os seguidores brasileiros alvoroçados com a confirmação de sua presença no evento evento na capital baiana.

A cantora publicou nos Stories de sua conta, uma montagem com Reneigh saindo de um jatinho. (Instagram/ @beyonce)

A tarde, uma enxurrada de comentários com especulações sobre a vinda de Beyoncé ao Brasil para participar da festa na capital baiana viralizou nas redes sociais. Alguns fãs chegaram a identificar um jatinho particular, do mesmo modelo ao usado anteriormente pela cantora, saindo dos Estados Unidos em direção ao Brasil, e ficaram acompanhando a trajetória do avião através da plataforma Flight Radar (na qual é possível rastrear aeronaves).

VEJA MAIS

No entanto, até o momento, não há nenhuma confirmação oficial de que a cantora está vindo para o Brasil ou de que vai participar da “Club Renaissance” na noite de hoje. Porém, Yvette Noel-Schure, assessora de imprensa e publicista da artista, e Ivy McGregor, diretora da BeyGood, fundação filantrópica de Beyoncé, estão no País e, a expectativa é de as duas participem do evento.

Nesta quarta (20), Ivy compartilhou um vídeo ao lado da cantora Ludmilla nas suas redes sociais. Elas estiveram presentes no show de 30 anos de carreira da musa do axé Ivete Sangalo.