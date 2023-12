Beyoncé cita Brasil em novo trailer do filme 'Renaissance' e revolta fãs: 'Pensei que fosse show'

Beyoncé deixou os fãs brasileiros frustrados na manhã desta terça-feira (19) ao publicar um vídeo citando que a Turnê "Renaissance" não tinha acabado. Os seguidores da cantora ficaram empolgados ao ver o Brasil na lista de países, mas logo se decepcionaram ao ver que tudo se tratava de um anúncio para promover o filme da turnê, que estreia nos cinemas no próximo dia 21.

VEJA MAIS

A "Renaissance" foi apresentada em 39 cidades diferentes, com 59 shows ao redor da Europa e América do Norte. Segundos após a publicação do anúncio, o perfil de Beyoncé ficou repleto de comentários de brasileiros, que aguardam a chegada da artista com a turnê de sucesso ao país.

O vídeo inicia com a artista afirmando que a turnê não tinha chegado ao fim e coloca o Brasil em primeiro lugar na lista que contém mais de 14 países. Em um trecho, inclusive, aparece um fã com uma bandeira do Brasil em frente ao palco.

Para a tristeza dos seguidores, ao fim do vídeo a cantora diz que, de fato, a Renaissance continua, mas nos cinemas. Confira a reação do público:

(Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)