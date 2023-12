'Beysandu': Torcedora do Paysandu e fã de Beyoncé ganha bolo temático e viraliza na internet

Uma torcedora do Paysandu e fã de Beyoncé comemorou seus 27 anos com um bolo diferente. Na decoração, a cantora aparece usando a camisa do time paraense, montada no cavalo da capa do álbum "Renaissance". Além disso, o que mais chama a atenção é o topo de bolo com o nome "Beysandu", juntando o nome das duas paixões de Livia Monise, a aniversariante.

Livia publicou no X, antigo Twitter, uma foto do bolo com a legenda: "Quando você é fã de Beyoncé, mas também é Paysandu doente". O tweet já alcançou mais de 400 mil visualizações e centenas de comentários.

VEJA MAIS

"Amei! nós beyfãs e bicolores", escreveu um usuário. Outro foi ainda mais além com a junção de nomes e disse que se chamam de "beycolores". A paraense parece ter inspirado torcedores de outros times, como "beymengo", para torcedores do Flamengo, e "grêmyoncé" para os do Grêmio.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)