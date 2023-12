ONG da cantora Beyoncé visita projetos sociais em favela no Rio de Janeiro

Durante as últimas semanas, representantes da fundação de caridade ‘BeyGood’, da cantora Beyoncé, estiveram em Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro visitando projetos sociais e conhecendo jovens empreendedores brasileiros que foram contemplados com uma bolsa de aproximadamente R$25 mil reais concebida pela artista a cada um deles.

Na última terça-feira (19), Ivy McGregor, diretora da instituição, e Yvette Noel-Schure, assessora de imprensa e publicista da artista, fizeram uma visita à sede da Central Única das Favelas (Cufa), na Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro.

VEJA MAIS

O trabalho social também distribuiu cestas básicas no Complexo da Penha. Confira!

“É nossa 3ª visita a uma unidade da Cufa (as outras foram em SP e Salvador) e ficamos, mais uma vez, impressionados com o impacto na comunidade. Visitamos a piscina onde as crianças recebem aulas de natação, várias salas de aula, como a de idiomas, onde ficamos impressionados por ver um policial local ensinar inglês e também numa aula de design digital, onde nos mostraram um incrível documentário curto sobre a Cufa. Fazer a diferença é assegurar que os mais marginalizados sejam vistos, apoiados e exaltados”, disse Ivy.

Com as visitas da diretora da instituição e assessora de imprensa e publicista, os fãs intensificam nas redes sociais a possível vinda de Beyoncé para o Brasil em 2024.

Beygood

A Beygood foi fundada em 2013, por Beyoncé, e tem como principal finalidade apoiar negras e negros através de bolsas em Universidade, estágios de trabalho e investimentos em empresas autônomas.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)