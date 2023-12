Murilo Couto leva show de humor natalino ao Teatro Maria Sylvia Nunes, em Belém, com convidados

O comediante Murilo Couto vai se apresentar em Belém com um espetáculo de humor que promete arrancar risadas do público e celebrar o fim de ano de uma maneira cômica. Conhecido por suas participações no programa “The Noite com Danilo Gentili”, do SBT, o humorista paraense retorna à cidade natal para o show um “Especial de Natal” no Teatro Maria Sylvia Nunes, localizado no Complexo da Estácio das Docas, com apresentações marcadas para hoje, 21, as 19h15 e 21h, e, sexta-feira, 22, às 20h e 21h. A estrutura do show será dinâmica, com Murilo dividindo o palco com convidados como João The Rocha, Natto Almeida, Liph Sousa e Epaminondas. Os ingressos estão à venda no site Ingresso Digital.

Uma das propostas do show é misturar a retrospectiva do ano com improvisações, trazendo a tona os assuntos mais inusitados de 2023. Com um roteiro que intercala momentos solo de Murilo Couto e participações especiais de comediantes locais, o espetáculo foi idealizado para divertir o público paraense.

“Não é uma apresentação que vou abordar apenas temas do ano em uma ordem cronológica, mas como foi um ano bizarro como todos os que vieram anteriormente, principalmente agora nos últimos dias, que têm muita coisa acontecendo, eu vou acabar entrando em alguns temas, então, vai dar um tom de retrospectiva”, disse o comediante sobre o que o público pode esperar do show.

Couto ressaltou a diversão que gosta de acompanhar quando pode as retrospectivas exibidas na televisão. Segundo ele, relembro o que ocorreu ao longo do ano influencia no seu processo criativo para abordar os temas mais marcantes do ano. “Para a gente que é comediante sempre é um compilado de assuntos que rendem piadas sobre as coisas mais faladas, as mais importantes, as esquisitas que aconteceram. Sempre percebemos como um ano pode ser pior que o outro”, acrescentou Murilo Couto.

Sobre os convidados locais, o humorista demonstrou alegria em compartilhar o palco com comediantes paraenses, destacando a força e riqueza da cena da comédia em Belém. “Tem muitos comediantes com estilos diferentes, originais, fazendo comédia de alta nível. Eu fico feliz em fazer shows com eles, sendo a minha chance de assistir todos ao vivo porque quase não estou na cidade e fica difícil de acompanhar, acabo vendo mais por vídeo”, afirmou sobre a oportunidade.

Murilo também compartilha que a ideia de aproximar os humoristas regionais da plateia é fazer com quem ainda não os conheça, passe a companhar, e quem já é fã, possa ter oportunidade a mais de assistir. “É muito inspirador para mim e me sinto animado por poder proporcionar um show para os caras que acabam fazendo apresentações menores”, acrescentou.

O comediante considerou a primeira apresentação feita no Theatro da Paz em julho deste ano bem sucedida, e aguarda a do Teatro Maria Sylvia Nunes com grandes expectativas e contando com a receptividade do público paraense.

“As pessoas de Belém formam o melhor público do Brasil. Todo comediante que são é da cidade, e vem conversar comigo, concorda também por voltarem impressionados com a energia da plateia. Eu me empolgo muito [para fazer show em Belém]. Além de ser uma cidade ótima, é a minha cidade natal, então, estou voltando para a casa e tem piadas que só posso fazer aqui”, afirmou Murilo Couto.

Serviço

Murilo Couto apresenta ‘Especial de Natal’ com convidados especiais

Data: 21 e 22 de dezembro;

Horário: na quinta-feira serão realizadas duas sessões: as 19h15 e às 21h; e na sexta-feira, às 20h e 21h.

Local: Teatro Maria Sylvia Nunes, no Complexo da Estação das Docas.