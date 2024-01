Robert Downey Jr. revela que foi medicado ao Globo de Ouro 2024; vídeo

O ator Robert Downey Jr., de 58 anos, esteve presente no Globo de Ouro 2024, que aconteceu neste domingo (7), e relevou que estava medicado. Ele levou o prêmio de Melhor Ator Coadjuvante por interpretar Lewis Strauss em "Oppenheimer" e contou sobre o medicamento durante seu discurso de agradecimento.

"Tomei um betabloqueador, então vai ser fácil", disse o ator sobre um remédio que supostamente alivia a ansiedade. Os betabloqueadores são geralmente receitados para controlar os batimentos cardíacos, mas também podem ser prescritos para o tratamento da ansiedade situacional, como o medo do palco.

A revelação do ator que deu vida ao Homem de Ferro gerou reações diversas nas redes sociais. Seus fãs, conhecendo o histórico do ator com abuso de substâncias nos anos 90, dividiram opiniões sobre a escolha de utilizar um betabloqueador. Alguns elogiaram a transparência do ator ao abordar abertamente sua ansiedade, enquanto outros levantaram preocupações devido ao passado tumultuado com drogas.

Confira o discurso completo:

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali , coordenadora de OLiberal.com)