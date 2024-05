VÍDEO: Em coletiva de imprensa, JLo é questionada sobre casamento com Affleck

Jennifer Lopez participou de uma conversa com a imprensa durante a divulgação do filme Atlas, da Netflix, no México. Porém, as perguntas foram além e JLo se irritou ao ser questionada sobre o status de seu relacionamento com o ator Ben Affleck.

Vale lembrar que a imprensa internacional havia divulgado que os dois estavam se divorciando, mas ainda não houve confirmação por parte do casal. E inclusive, ela já teria procurado um advogado para tratar dos papéis.

“O seu divórcio de Ben Affleck é real?”, questionou um jornalista durante a coletiva. A artista deu um pequeno sorriso e Simu Liu, seu colega de elenco, interrompeu o repórter.

“Certo, nós não vamos fazer isso. Muito obrigado. Nós realmente agradecemos muito. Não traga essa energia [para cá], por favor”, disse ele. JLo, por sua vez, rebateu: “Você sabe mais do que isso”.

Jennifer Lopez e Ben Affleck estão casados há dois anos.