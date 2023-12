Jennifer Lopez revela trauma do primeiro namoro com Ben Affleck

Jennifer Lopez revelou que o primeiro relacionamento com o ator Ben Affleck, seu atual marido, foi traumático. Antes de reatar a união, o casal namorou entre 2001 e 2004. De acordo com a artista, eles ainda vivem estresse pós-traumático da relação. Em 2001, JLo e Affleck sofreram forte perseguição midiática, o que afetou o casal. JLo contou, em entrevista à revista Variety, que o alvoroço foi no anúncio do namoro e no cancelamento do noivado, em 2004.

VEJA MAIS

A artista disse que decidiu mostrar ao público o relacionamento que mantém com Affleck em novo álbum e no filme “This Is Me… Now”. “Como artistas, temos que seguir nosso coração e sou eu seguindo meu coração e fazendo algo que talvez nem todos achassem a melhor ideia, mas eu tinha que fazer”, explicou.

JLo e Ben Affleck reataram o relacionamento 17 anos após o término, em abril de 2021. Um ano depois, em 2022, os artistas oficializaram a união. Em entrevista à Vogue Americana, JLo afirmou se sentir “mais bonita do que nunca” e confortável após voltar com o namoro.

A artista falou à Variety que o importante é ser fiel a si: “Agora estamos mais velhos. Somos mais sábios. Também sabemos o que é importante, o que é realmente importante na vida, e não é tanto o que as outras pessoas pensam. É sobre ser fiel a quem você é.”

Ben Aflleck foi casado com Jennifer Garner, com quem teve três filhos: Violet, Seraphina e Samuel. O relacionamento durou 13 anos, de 2005 a 2018. Atualmente, uma fonte ligada aos artistas revelou ao site Radar Online que o vício de Affleck em cigarro afeta a relação com a ex-mulher.

JLo vê o cigarro como alternativa ao alcoolismo, enquanto Garner acredita ser “influência negativa” aos filhos, segundo a fonte.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão do Coordenador de Cultura, Abílio Dantas)