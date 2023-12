Jogo do Tigre: Veja quem são os influencers paraenses considerados foragidos

A operação ‘Truque de Mestre’ da Polícia Civil do Pará já resultou na prisão de oito influencers que realizavam a divulgação do Jogo do Tigre no Estado. Nesta sexta-feira (22), cinco dias após o início das diligências, a PC ainda trabalha para cumprir quatro mandados contra influencers investigados que não foram localizados e, sendo assim, estão na condição de foragidos.

Até o momento, os quatro influencers considerados foragidos são: Hellen Mayara Oliveira Borges, Ingrid Naiane Silva Da Silva, Lorrany do Socorro Almeida De Souza e Lucas Tavares Lobo. Hellen e Lorrany tiveram as contas do instagram desativadas, sendo feita a identificação apenas pelo nome. Em nota, a PC informou que “as equipes participantes da Operação Truque de Mestre trabalham para dar cumprimento aos mandados de prisão expedidos pela Justiça”.

Lucas Lobo

Lucas Lobo (Imagem: Redes Sociais)

Ingrid Silva

Ingrid Silva (Imagem: Redes Sociais)

Os influencers procurados pela polícia ainda não se manifestaram oficialmente sobre uma possível apresentação voluntária às autoridades. Além disso, a nota enviada pela PC também não esclarece se o pedido de prisão temporária dos investigados pode ser convertido em preventiva.

Presos

As sete pessoas presas durante o primeiro dia de operação foram: Gleison Pereira Soares (Mago das Unhas), Suzana Karla Melo de Araújo (Mãe da Noelle), Géssica Meireles Alves, Rayssa Natacha Motta Berbary (presa no aeroporto de Recife), Jamily de Pinho Ipiranga, Ianne Raquel Andrade dos Santos e Emilly Almeida da Penha. No segundo dia de diligências, a influencer Noelle Araújo se apresentou à PC. Ela é a única que continua presa temporariamente.

A reportagem de O Liberal deixa o espaço aberto para a resposta dos influencers que queiram se pronunciar sobre a investigação realizada pela Polícia Civil.

Operação Truque de Mestre

Vários influencers de Belém, Bragança e Castanhal foram autuados após serem investigados por divulgarem o ‘Fortune Tiger’, mais conhecido no Brasil como ‘Jogo do Tigre’. A operação da Polícia Civil do Pará, chamada ‘Truque de Mestre’, tinha o objetivo de cumprir 12 mandados de prisão temporária e 13 de busca e apreensão em condomínios de luxo e em uma casa de prostituição. Considerado ilegal no país, o game é um cassino online famoso, que tem gerado grandes prejuízos financeiros aos usuários. Até o momento, oito pessoas foram presas na ação, sete delas tiveram a prisão revogada e uma, a influencer Noelle Araújo, continua presa temporariamente. Todos são suspeitos de integrarem a organização criminosa que promove o jogo de azar. Além disso, foram apreendidos cinco carros de luxo, duas motos, máquinas de cartões, documentos e aparelhos eletrônicos.