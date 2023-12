‘Jogo do Tigre’: Noelle Araújo segue presa no Centro de Recuperação Feminino, em Ananindeua

A influenciadora Noelle Araújo, que foi um dos alvos da operação “Truque de Mestre”, da Polícia Civil do Pará, está presa no Centro de Recuperação Feminino, em Ananindeua. Ela estava foragida desde segunda-feira (18) e se entregou à polícia na manhã desta terça-feira (19). Foi ouvida e, em seguida, encaminh​ada para a realização do exame de corpo de delito.

Noelle Araújo foi alvo da operação na segunda-feira (18), após uma investigação pela divulgação da plataforma “Fortune Tiger”, mais conhecida no Brasil como “Jogo do Tigre”.

Segundo a Polícia Civil, ela faturava mais de 10 salários mínimos por semana a partir do prejuízo das vítimas.

“A situação dela mais agravante é em razão do alcance dela nas redes sociais. Ela tem cerca de 300 mil seguidores. Segundo o depoimento dela, ela conseguia captar de cinco a 10 mil pessoas, fazendo com que ela conseguisse arrecadar um valor semanal muito maior do que 10 salários mínimos”, conta o delegado.

Ela chegou a movimentar mais de R$ 23 milhões em três meses. “E nós estamos analisando não somente o depoimento dela, mas tudo aquilo que a gente conseguiu apreender durante a operação, para ver se a condição financeira dela tem rastro suficiente para movimentar todos esses valores”, acrescentou.

Os influenciadores Emilly Almeida da Penha, Géssica Meireles Alves, Jamily de Pinho Ipiranga, Ianne Raquel Andrade dos Santos, Suzana Karla Melo de Araújo (mãe da influencer Noelle Maria de Araújo Lopes), Gleison Pereira Soares e Rayssa Natacha Motta Berbary foram presos na segunda-feira (18), e soltos nesta terça (19), durante a audiência de custódia. Eles deverão responder ao processo em liberdade.